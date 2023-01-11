AFYONKARAHİSAR - Kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü Güncel Haberler Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Sedat Öner (42) idaresindeki 32 ABG 320 plakalı kamyonet, Dinar- Çay kara yolunun Karabedir köyü yakınlarında Bekir Akkurt'un kullandığı (74) 35 APK 817 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki Aynur Akkurt (69) yaşamını yitirdi, kamyonet sürücüsü ile araçtaki Naim Öner (49) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Bekir ile Aynur Akkurt'un cenazeleri, incelemenin ardından hastane morguna götürüldü. Kaynak: AA / Güncel Karahisar Çay Güncel Haberler

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