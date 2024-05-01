Afyonkarahisar'da Yasa Dışı Haşhaş Ekimi Tespit Edildi
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde yapılan kontrolde, Kayıhan beldesinde 3 kişinin izinsiz olarak 15 bin 740 metrekarelik tarlaya haşhaş ekimi yaptığı tespit edildi. Haşhaş bitlikleri imha edildi ve 3 kişiye adli işlem uygulandı.
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde yasa dışı haşhaş ekim alanlarının tespitine yönelik kontrol gerçekleştirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Toprak Mahsulleri Ofisi personelleri, Kayıhan beldesinde, 3 kişinin 15 bin 740 metrekarelik tarlaya 741 bin 10 kök izinsiz haşhaş ekimi yaptığını tespit etti.
Arazideki haşhaş bitlikleri sürülerek imha edildi, 3 kişiye adli işlem uygulandı.