Afyonkarahisar'da Öğrenci ve Öğretmenler Gazzeli Çocuklar İçin Toplandı
Afyonkarahisar'da düzenlenen 'Öğrenci ve Öğretmenler Gazzeli Çocuklar İçin Toplanıyor' etkinliğinde, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden çocukların fotoğrafları sergilendi ve Gazzeli Öğretmen şiiri okundu. Etkinlikte, Filistinlilerin İsrail zulmü altında yaşam mücadelesi vurgulandı ve hayatını kaybedenler için dua edildi.
Afyonkarahisar'da "Öğrenci ve Öğretmenler Gazzeli Çocuklar İçin Toplanıyor" etkinliği düzenlendi.
Kent meydanında bir araya gelen öğrenciler, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarını sergiledi.
Afyon Kocatepe Üniversitesinde öğretim görevlisi Hakan Bayırlı da "Gazzeli Öğretmen" şiirini okudu.
Eğitim Bir-Sen Afyonkarahisar 1 Nolu Şube Başkanı Mustafa Arslan, Filistinlilerin İsrail zulmü altında çok zor şartlarda yaşamlarını sürdürmeye çalıştığını söyledi.
Konuşmaların ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi.