Afyonkarahisar'da hükümlü yakalandı
Afyonkarahisar'da hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda hükümlü gözaltına alındı ve cezaevine teslim edildi. Ayrıca, başka bir operasyonda ise uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheliye adli işlem uygulandı.
Afyonkarahisar'da hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmalar sürüyor.
Ekipler, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T'yi (39) merkeze bağlı Sülümenli beldesinde yakaladı.
Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheliye adli işlem uygulandı
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kocatepe beldesinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Ekipler, araçta yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Araçtaki Ö.K. ile G.N.D. hakkında adli işlem uygulandı.