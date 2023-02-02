Afyonkarahisar'da drift yapan sürücüye 20 bin 778 lira ceza kesildi Güncel Haberler Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde drift yapan sürücüye 20 bin 778 lira ceza uygulandı. Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde drift yapan sürücüye 20 bin 778 lira ceza uygulandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağdat Caddesi Hacı Kalfa Sokak'ta bir kişinin otomobille drift yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, yaptığı araştırmada, ulaştığı otomobilin sürücüsü M.M.Y'ye 20 bin 778 lira ceza kesti. Araç, trafikten iki ay süreyle men edildi. Kaynak: AA / Güncel Emniyet Müdürlüğü Karahisar Hisarcık Bağdat Güncel Haberler

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