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Afyonkarahisar'da ATB seçimlerine doğru

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Afyonkarahisar'da ATB seçimlerine doğru

Afyonkarahisar Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Mehmet Mühsürler, 8 Ekim'de yapılacak seçim öncesi basın toplantısı düzenledi.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Mehmet Mühsürler, 8 Ekim'de yapılacak seçim öncesi basın toplantısı düzenledi.

Mühsürler, kentteki bir termal otelde düzenlediği basın toplantısında, hafta sonundaki seçimde 23 kişilik borsa meclisi ile 8 meslek komitesi üyelerinin belirleneceğini dile getirdi.

ATB'de 13 yıldır yapılan çalışmaları anlatan Mühsürler, alınan araziler ve yapılan tesislerin bugünkü toplam değerinin yaklaşık 400 milyon lirayı bulduğunu kaydetti.

Hafta sonu yapılacak seçimde yeniden göreve gelmeleri halinde yarım kalan projelerini gerçekleştirmeye devam edeceklerini belirten Mühsürler, "Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 220 bin metrekarelik arsamızı 'Borsa Kampüsü' şekline dönüştüreceğiz. Bu kampüste tüm birimlerimiz toplanacak, tarım ürünleri ve yağlı tohumlar için 30 bin ton kapasiteli lisanslı depolar, tam donanımlı akredite laboratuvar, yumurta tozu işleme tesisleri, tarım ürünlerinin alınıp satılabileceği satış salonları ve depolarını yapacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel

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