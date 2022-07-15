Afyonkarahisar'da akaryakıt istasyonunun tabelasına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
AA - Arif Yavuz - Güncel
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Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde akaryakıt istasyonunun tabelasına çarpan otomobildeki ikisi çocuk 4 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde akaryakıt istasyonunun tabelasına çarpan otomobildeki ikisi çocuk 4 kişi yaralandı.
U.K. (36) idaresindeki 09 RH 724 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Denizli kara yolu Sarıkavak köyü yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonun tabelasına çarptı.
Sürücü ile araçta bulunan eşi K.K, çocukları Z.N.K. ile M.E.K. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Arif Yavuz - Güncel