AFYONKARAHİSAR'DA 3 ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA: 2 ÖLÜ

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde hafif ticari araç ve 2 tırın karıştığı kazada Çakır Köycü (82) ve Fatma Bayer (25) yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Emirdağ- Yunak kavşağında meydana geldi. Çakır Köycü idaresindeki 03 HL 640 plakalı hafif ticari araç ile H.İ.Y. (47) yönetimindeki 42 ZR 480 plakalı tır çarpıştı. Ardından hafif ticari araca aynı istikamette seyreden M.G.'nin (46) kullandığı 42 AAE 352 plakalı tır çarptı. Kazada Çakır Köycü ile aynı araçta bulunan Fatma Bayer ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne götürülen Çakır Köycü ve Fatma Bayer kurtarılamadı. Çakır Köycü ile Fatma Bayer'in cenazeleri morga konuldu. Hurdaya dönen araç kurtarıcıyla kaza yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)