Afyonkarahisar'da 2023 Yılında 710 Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleştirildi

Afyonkarahisar'da 2023 yılında güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen 710 uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 38 kilogram uyuşturucu madde ile 230 binin üzerinde uyuşturucu (sentetik) madde ve 5 bin kök kenevir ele geçirildiği ayrıca operasyonlarda yakalanan şahıslardan 186'sının tutuklandığı bildirildi.

Afyonkarahisar'da 2023 yılının 9 ayında güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen 710 uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 38 kilogram uyuşturucu madde ile 230 binin üzerinde uyuşturucu (sentetik) madde ve 5 bin kök kenevir ele geçirildiği ayrıca operasyonlarda yakalanan şahıslardan 186'sının tutuklandığı bildirildi.

Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, 2023 yılı 'Genel Asayiş' toplantısı gerçekleştirdi. İl Jandarma Komutanı İl Jandarma Komutanı Albay Tolga Yağan ile birlikte gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Yiğitbaşı, 2023 yılında polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş operasyonlarına değindi. Vali Yiğitbaşı, Afyonkarahisar genelinde huzur ve güvenin tesis edilmesi, asayişin sağlanması noktasında çalışmalarını aralıksız sürdüren güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadele konusunda da önemli operasyonlar yaptığını kaydetti. Vali Yiğitbaşı, "Hava destekli operasyonlarda uyuşturucu maddenin üretildiği alanları tespit eden ekipler, insansız hava araçları ve teknolojik bütün imkanları kullanarak uyuşturucu üretiminin yanı sıra nakli ve ticaretiyle de etkin mücadele yürütüyor.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığımız ve İl Emniyet Müdürlüğümüz sorumluluk bölgelerinde 1 Ocak-4 Ekim tarihleri arasında 18 bin 664 genel asayiş olayı meydana gelmiştir. Bu olayların aydınlatılma oranı yüzde 91'dir. Jandarma dedektiflerimiz 2023 yılında önemli olaylara müdahale ederek 160 faili meçhul olayı aydınlatmıştır. 2023 yılının ilk 9 ayında arama kaydı bulunan 3 bin 999 şahıs yakalanmış, 583 şahıs tutuklanmıştır" dedi.

Kentte 9 ayda 710 uyuşturucu operasyonu yapıldı

Uyuşturucu ile mücadeleye ayrı bir başlık açan ve yürütülen operasyonlar sonucu ele geçirilen uyuşturucu rakamlarını da açıklayan Vali Yiğitbaşı, "1 Ocak-4 Ekim tarihleri arasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 710 operasyonda yaklaşık 38 kilogram uyuşturucu madde ile 230 binin üzerinde uyuşturucu (sentetik) madde ele geçirildi. Bunun yanında 5 bin kök kenevir yakalandı. Operasyonlarda 186 zanlı tutuklanmıştır.

Bunun yanında ayrıca güvenlik güçlerimiz 1 Ocak-4 Ekim tarihleri arasında 13 bin 61 lt motorin, 31 milyon adet doldurulmuş makaron, 2 bin 328 tarihi eser niteliği taşıyan obje, 4 bine yakın sikke, 218 lt kaçak alkol, 9 bin 500 adet gümrük kaçağı emtia ve 32 adet tabanca ele geçirdi."

"Teröre bulaşan şahıslar yakalanma oranı bir önceki döneme göre yüzde 188 artmıştır"

Kentte terör ve terör örgütleriyle mücadelenin de aktif olarak sürdüğünü dile getiren Vali Yiğitbaşı, yıl içerisinde özellikle terör örgütleri ile iltisaklı olduğu öne sürülen şahısların yakalanması adına önemli başarılar sağlandığına dikkat çekti. Vali Yiğitbaşı, "Terörle mücadele olaylarına bakıldığında 1 Ocak-4 ekim tarihleri aralığında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet müdürlüğü ekiplerimizce toplamda 104 operasyon gerçekleştirilmiş, bu operasyonlarda 115 şahıs hakkında işlem yapılmış, 33 kişi tutuklanmıştır. 9 ayda TEM olaylarında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yakalanan şahıslar bir önceki döneme göre yüzde 188 artış oranında artmıştır" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR