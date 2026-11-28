KADİR KİPER - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yaşayan Ülkü ile Döne Çengel çifti, evlerinden aldıkları siparişle başladıkları hamur işi üretimini zamanla iş yerine taşıyarak ailece sürdükleri kazanç kapısına dönüştürdü.

Ülkü (61) ve Döne Çengel (60) çifti, ilk olarak yakın çevrelerinden gelen talepler üzerine evlerinde hamur işleri hazırlamaya başladı.

Ürünlerine ilginin artmasıyla üretimlerini büyütmeye karar veren çift, zamanla iş yeri açarak çalışmalarını sürdürdü.

Yoğunluğa göre kızlarının da destek verdiği Çengel çiftinin geleneksel tariflerle hazırladığı yöresel lezzetler müşterilerinin beğenisine sunuluyor.

Çift, iş yerlerinde simit, poğaça, mercimekli ve patatesli bükmenin yanı sıra börek çeşitleri hazırlayıp satıyor.

"Sağlığın yerinde olduğu sürece üretmek çok güzel"

Döne Çengel, AA muhabirine, 2006'da evde sipariş üzerine başladıkları işi zamanla geliştirdiklerini söyledi.

Eşiyle hayatın her alanında birbirlerine destek olduklarını anlatan Çengel, şöyle konuştu:

"Eşimin yardımıyla yola çıktık. Ailecek bir şeyler yapıyoruz. Gençken hamur işlerine çok meraklıydım. Sürekli hamurla uğraşırdım. Öğrenmek için baklava ve bükme yapanların, annemin yanına otururdum. Hep bir iş yerim olsun istiyordum. Yıllar önce kafaya koymuştum. Ürünlerimiz doğal, hiçbir katkı maddesi yok. Un, sıvı yağ, haşhaş, peynirle yapıyoruz. Eşimle gücümüzün yettiğince yapıyoruz. Sıkıştığımızda yardımcı eleman alıyoruz. Burası eşim için de değişiklik oldu. İkimiz de işimizi seviyoruz. Sipariş üzerine de yöresel hamur işlerini müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. Sağlığın yerinde olduğu sürece üretmek çok güzel. Ürünlerimiz öğlene kadar bitiyor. Hemen ertesi günün hazırlığına başlıyoruz. Erken saatlerde iş yerimizi açıyoruz."

Çengel, ürünlerinin beğenilmesinin tüm yorgunluklarını aldığını kaydetti.

Ülkü Çengel de eşi marifetli olduğu için işlerinin kolay ilerlediğini belirterek, "Eşimle çalışmak çok güzel. Yıllardır beraberiz. İş yerinde fırınlarla ve satışlarla ilgileniyorum. Eski usul yöresel ürünler yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA