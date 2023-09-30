Afyonkarahisar Belediyesi tarafından yapılan Celal Ketencioğlu İtfaiye Binası'nın açılışı gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, itfaiyecilik haftası dolayısıyla personeli tebrik etti ve şehirdeki doğal afetlere müdahale için ikinci bir itfaiye istasyonu talebi üzerine bu binanın yapıldığını belirtti.

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından yapılan Celal Ketencioğlu İtfaiye Binası açıldı

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan "Celal Ketencioğlu İtfaiye Binası"nın açılışı yapıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Ali İhsan Paşa Mahallesi'ndeki açılışta yaptığı konuşmada, itfaiyecilik haftası dolayısıyla personelin gününü tebrik etti.

Afyonkarahisar'ın şehir olarak çok büyüdüğünü dile getiren Zeybek, şöyle konuştu:

"Şehrimizde oluşabilecek doğal afetlerde anıdan arkadaşlarımızın müdahale etmesi için ikinci bir itfaiye istasyonu talebi gelmişti. Konuyu meclisimizde istişare ettik ve bu binayı yapmaya karar verdik. Çok şükür kısa sürede de faaliyete geçirdik. 10 personelimiz burada 7/24 esasına göre burada görev yapacak. 4 aracımız da burada bulunacak. İlerleyen süreçte takviyelerimiz de olacak."

Zeybek, 2009 yılında Yenice Mahallesi'nde müdahale sırasında yaralanan ve hizmet binasına ismi verilen itfaiye eri Celal Ketencioğlu'nda plaket takdim etti.

Programda, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ve Hasan Arslan da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından yeni itfaiye binasının açılışı yapıldı.