Afyon haberi... Afyonkarahisar'da vefat eden gazi son yolculuğuna uğurlandı Afyon yerel gündem haberine göre Afyonkarahisar'da tedavi gördüğü hastanede 51 yaşında vefat eden gazi Bilal Balık'ın cenazesi toprağa verildi. Afyonkarahisar'da tedavi gördüğü hastanede 51 yaşında vefat eden gazi Bilal Balık'ın cenazesi toprağa verildi. Balık'ın cenazesi, tedavi gördüğü Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesinin morgundan alındıktan sonra Türk bayrağına sarılı tabutu Çay ilçesine bağlı Karacaören beldesindeki Ulu Cami'ye getirildi. Burada kılınan cenaze namazın ardından Balık'ın naaşı, bir süre gazilerin omuzlarında taşındıktan sonra belde mezarlığında defnedildi. Törene, Balık'ın yakınlarının yanı sıra Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Çay Kaymakam Vekili Murat Demirbilek, ilçe protokolü, askeri erkan, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Güncel AA / Arif Yavuz Karahisar Cami Çay Güncel Haberler

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