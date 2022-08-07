Afyon gündem haberi | Afyonkarahisar'da refüje çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı Afyon haberine göre Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Y.K. (38) idaresindeki 38 AFY 941 plakalı otomobil, Emirdağ-Bolvadin kara yolu Camili köyü yakınlarında refüje çarptı. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan P.K, (37) O.K. (8) ve E.K. (1) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güncel AA / Arif Yavuz Karahisar Güncel Haberler

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