Afyon gündem haberi | Afyonkarahisar'da refüje çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Haberler

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Afyon gündem haberi | Afyonkarahisar'da refüje çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Afyon gündem haberi | Afyonkarahisar'da refüje çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Afyon haberine göre Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Y.K. (38) idaresindeki 38 AFY 941 plakalı otomobil, Emirdağ-Bolvadin kara yolu Camili köyü yakınlarında refüje çarptı.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan P.K, (37) O.K. (8) ve E.K. (1) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Arif Yavuz - Güncel

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