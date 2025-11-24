Haberler

Afrika Dijital Ekonomi İçin Avrupa Birliği'nden Destek Bekliyor

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf, Afrika'nın dijital ekonomi yatırımlarına ihtiyaç duyduğunu ve Avrupa Birliği ile işbirliğine gitmesi gerektiğini ifade etti. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise Avrupa'nın Afrika'nın en büyük yatırımcısı olduğunu belirtti.

Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf, Afrika kıtasının dijital ekonomiye ihtiyaç duyduğunu belirterek, Avrupa Birliği (AB) ile dijital yatırımları hedefleyen işbirliklerine gidilmesi çağrısında bulundu.

Angola'nın başkenti Luanda'da düzenlenen 7. AB-Afrika Zirvesi'nin açılışında konuşan AfB Komisyonu Başkanı Yusuf, Afrika'nın dijital ekonomiye daha fazla yatırım yapması gerektiğini söyledi.

Yusuf, Çin ile ABD'nin "yapay zekaya yüz milyarlarca dolar" yatırım yaptığını dile getirerek, Afrika'nın ise finansal kaynaklardan yoksun olduğunu ve AB'nin desteğine ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Dar görüşlü tutum ve korumacılık yerine dijital yatırımlara odaklanılması gerektiğine dikkati çeken Yusuf, "Çünkü birlikte gelişmek, korumacılık ve bencillik temelinde dar görüşlü bir tutum benimsemekten kesinlikle daha faydalı olacaktır." dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de 2022'deki son zirveden bu yana küresel ortamın daha sert hale geldiğini ancak Afrika ile Avrupa arasındaki ilişkinin daha da yakınlaştığını söyledi.

Von der Leyen, Avrupa'nın Afrika'nın en büyük ticaret ortağı ve en büyük yatırımcısı olduğunu belirterek, "Sadece 2023'te 240 milyar avro yatırım yapıldı ve bu miktar daha da arttırılacaktır." ifadesini kullandı.

"Bu yatırımlarla kıta, hem kendi içinde refahı sağlayacak hem de yarının küresel ekonomisini şekillendirecek." diyen von der Leyen, Afrika'nın dünyanın en iyi güneş enerjisi kaynaklarına sahip olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Gülsüm İncekaya - Güncel
