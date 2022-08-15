AFAD, fırtına nedeniyle Başkanlık binasında "yapısal hasar" meydana gelmediğini açıkladı
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Ankara'daki şiddetli fırtına sırasında Başkanlık binasında AFAD logosunun bulunduğu alandaki kaplamada kopmalar meydana geldiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanlığı, Ankara'daki şiddetli fırtına sırasında Başkanlık binasında AFAD logosunun bulunduğu alandaki kaplamada kopmalar meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'ın açıklamasında, "Bugün Ankara'da meydana gelen şiddetli fırtınayla birlikte yağan yağmur esnasında Başkanlık binamızda AFAD logomuzun bulunduğu alandaki kaplamada kopmalar meydana gelmiştir. Başkanlık binamızda herhangi bir yapısal hasar bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.
AA / Sefa Şahin - Güncel