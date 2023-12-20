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ADÜ, Buharkent Meslek Yüksekokulu'na yeni bölümler kazandıracak

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Buharkent Meslek Yüksekokuluna yeni bölümler kazandıracaklarını açıkladı. Üniversite-şehir iş birliğinin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Kent, ilçenin ekonomik ve kültürel gelişimine katkı sağlayan yüksekokulun eğitim ve istihdam kapasitesini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Buharkent Meslek Yüksekokuluna yeni bölümler kazandıracaklarını açıkladı.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol'u makamında ziyaret eden Prof. Dr. Kent, üniversite-şehir iş birliğinin önemine vurgu yaparak Buharkent Meslek Yüksekokulunun ilçenin ekonomik ve kültürel gelişimine katkı sağladığını ifade etti.

Prof. Dr. Kent, "Buharkent Meslek Yüksekokulunun ilçenin kalkınmasına katkı sağlaması için birlikte çalışacağız. Yeni açılacak bölümlerle, ilçenin eğitim ve istihdam kapasitesini artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Başkan Erol da Rektör Prof. Dr. Bülent Kent'e teşekkür ederek Buharkent Meslek Yüksekokulunun gelişimi için iş birliğini sürdüreceklerini açıkladı.

Kaynak: AA / Güncel

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