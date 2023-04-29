Adnan Oktar suç örgütü operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

ADNAN Oktar organize suç örgütünün güncel yapılanmasına yönelik yapılan operasyonlarda adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adnan Oktar silahlı suç örgütünün güncel yapılanmasında yer aldığı değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul, İzmir ve Samsun'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan 10 şüpheliden, 1'i emniyetten serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden ana dosya kapsamında yakalaması olan 1 şüpheli hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 8 şüpheli tutuklandı. Ayrıca operasyon yapılan adreslerde yakalanan ve kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu tespit edilen 7 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.