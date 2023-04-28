Adnan Oktar örgütüne operasyon: 2 kişi daha gözaltına alındı

İstanbul'da Adnan Oktar organize suç örgütünün güncel yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 17'e yükselirken emniyette işlemleri tamamlanan 10 şüpheli daha adliyeye sevk edildi. Önceki gün adliyeye sevk edilen 7 şüpheli ise tutuklandı.

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, Adnan Oktar organize suç örgütünün güncel yapılanması ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalarda örgütün lider ve yönetici grubunda yer alan şüphelilerin tutuklandığı tarihten sonra güncel bir yapılanma sürecine girildiği tespit edildi. Cezaevinden alınan talimatların, örgütün avukat yapılanmasında yer alan şüpheliler tarafından dışardaki örgüt üyelerine iletildiğini belirleyen ekipler, dışardaki örgüt üyelerinin ise lojistik, hukuk, finans, dijital kanatlardan oluşan bir görev dağılımı üzerinden faaliyet yürüttüğünü saptadı.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

10 ŞÜPHELİ DAHA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyonun ardından yapılan çalışmalarda 2 kişi daha yakalandı. Gözaltı sayısı böylelikle 17'ye yükseldi. Son alınan şüphelilerle birlikte emniyette olan toplam 10 kişinin işlemleri tamamlandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.