Üye Girişi
Haberi Paylaş
Adnan Oktar Organize Suç Örgütü Operasyonu: 8 Şüpheli Tutuklandı

Adnan Oktar Organize Suç Örgütü Operasyonu: 8 Şüpheli Tutuklandı

Güncel Haberler

Adnan Oktar organize suç örgütünün güncel yapılanmasına yönelik yapılan operasyonlarda adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ADNAN Oktar organize suç örgütünün güncel yapılanmasına yönelik yapılan operasyonlarda adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adnan Oktar silahlı suç örgütünün güncel yapılanmasında yer aldığı değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul, İzmir ve Samsun'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan 10 şüpheliden, 1'i emniyetten serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden ana dosya kapsamında yakalaması olan 1 şüpheli hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 8 şüpheli tutuklandı. Ayrıca operasyon yapılan adreslerde yakalanan ve kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu tespit edilen 7 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Adnan Oktar Operasyon İstanbul Samsun Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title