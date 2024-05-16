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Adıyaman Valisi Osman Varol, Gerger ilçesinde afet evlerini ziyaret etti

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Adıyaman Valisi Osman Varol, Gerger ilçesinde bulunan Çobanpınar ve Sutepe köylerinde yapımı devam eden kalıcı köy tipi afet evlerini ziyaret etti. Vali Varol, yetkililerden bilgi aldı.

Adıyaman Valisi Osman Varol, Gerger ilçesinde çeşitli ziyaret ve temaslarda bulundu.

Vali Varol, ilçeye bağlı Çobanpınar ve Sutepe köylerinde yapımı devam eden kalıcı köy tipi afet evlerini ziyaret ederek burada yetkililerden bilgi aldı.

Varol'a, Gerger Kaymakamı Ömer Saygılı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faysal Ergezen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sami Işık eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

Osman Varol Gerger Politika Güncel Haberler

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