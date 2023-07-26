Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil şarampole yuvarlandı, 1 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole yuvarlandı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Belören Beldesinde Ahmet Hanene idaresindeki 46 P 4072 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü Ahmet Hanene yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - ADIYAMAN