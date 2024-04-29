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Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

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Adıyaman'ın Turgut Reis Mahallesi Hastane Caddesi yakınlarında meydana gelen kazada, O.A. idaresindeki motosiklet ile Y.D. idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsüyle yanındaki kişi yaralandı. Yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

O.A. idaresindeki 50 ACY 148 plakalı motosiklet Y.D. idaresindeki 02 BG 953 plakalı otomobille Turgut Reis Mahallesi Hastane Caddesi yakınlarında çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsüyle yanındaki kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Turgut Reis Motosiklet Adıyaman Trafik Kazaları Otomobil Güncel Haberler

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