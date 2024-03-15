Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
A.B. idaresindeki 02 AAV 601 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı üzerinde, F.Ç. yönetimindeki 02 ADG 792 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Acil Sağlık ekiplerince, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.