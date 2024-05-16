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Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 1 Kişi Yaralandı

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Adıyaman'ın Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet kazasında, sürücü motosikletin devrilmesi sonucu yaralandı. Yaralı sürücü, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Adıyaman'da motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Ramazan Ç. idaresindeki 02 ACS 970 plakalı motosiklet, Yavuz Selim Mahallesi Müftülük Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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