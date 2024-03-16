Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı
Adıyaman'da 20 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. M.S. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Adıyaman'da 20 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri "kasten öldürme" suçundan hakkında 20 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S'nin saklandığı adresi belirledi.
Hükümlü, ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalandı.
M.S. jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.