Adıyaman'da elektrik akımına kapılan kadın yaralandı
Altınşehir Mahallesi'nde ki bir öğrenci yurdunda çalışan S.A. elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Adıyaman'da elektrik akımına kapılan kadın yaralandı.
Altınşehir Mahallesi'nde ki bir öğrenci yurdunda çalışan S.A. elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.