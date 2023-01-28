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Adıyaman'da 19 köy yolu ulaşıma kapandı

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Adıyaman'da 19 köy yolu ulaşıma kapandı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kar nedeniyle kapanan 19 köy yolunun ulaşıma açılmasına çalışılıyor.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kar nedeniyle kapanan 19 köy yolunun ulaşıma açılmasına çalışılıyor.

Sabah saatlerinde ilçe merkezinde etkili olan kar yağışı ulaşımda olumsuzluklara neden oldu.

İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, kapanan 19 köy yolunun açılması için çalışma yapıyor.

Çelikhan Belediyesi ekipleri de caddeleri kardan temizliyor.

Özel bir şirketle umreye giden hacı adayları, Şerefhan köy yolunda mahsur kaldı. Yol ekiplerin çalışmasıyla açıldı. Köy muhtarı Ömer Maden, AA muhabirine, "Hacılarımız yolda kalmıştı. İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından yollarımız açıldı. Özel idare ekiplerine teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Çelikhan Hisarcık Adıyaman Güncel Haberler

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