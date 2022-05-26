Adilcevaz Belediye Başkanı Gürsoy Su Sporları Merkezi ve Dalış Okulu inşaatını inceledi - Haberler

Bitlis'in Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, ilçenin Van Gölü kıyısında yapımına başlanan Su Sporları Merkezi ve Dalış Okulu inşaatında incelemelerde bulundu.

Tesiste yapılan çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi alan Gürsoy, tesisin faaliyete girmesiyle turizm alanında ilçede canlılığın yaşanacağını söyledi.

İlçeye önemli yatırımların geldiğini belirten Gürsoy, "Yatırımlarımız kapsamında mülkiyeti belediyemize ait olan Su Sporları Merkezi ve Dalış Okulu projemiz için milletvekillerimizle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına giderek destek istedik. Altyapı Yatırımlar Genel Müdürlüğü projemizi programa aldı. Şu anda çalışmaları devam eden Su Sporları Merkezi ve Dalış Okulu projemiz bir ay içinde bitirilecek. Ardından ihaleyle hizmete alıp burasını ilçemize, bölgemize ve hatta ülkemize kazandıracağız. Dünyada 450 bin gezici dalış tutkunu ve dalış sporunu yapan insan var. Bunların bir kısmını buraya çekeceğiz." diye konuştu.