Diplomasinin ve kültürün buluştuğu kent: Addis Ababa

Afrika Birliği (AfB) ile Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu (UNECA) gibi uluslararası kurumlara ev sahipliği yapmasıyla bilinen Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa, köklü tarihi, zengin kültürel dokusu ve modernleşen yüzüyle seyahatseverlere eşsiz bir deneyim sunuyor.

Yerel dil Amharcada "yeni çiçek" anlamına gelen ve 19. yüzyılın sonunda İmparator 2. Menelik tarafından kurulan kent, yaklaşık 2 bin 400 metrelik rakımıyla dünyanın en yüksek başkentleri arasında yer alıyor.

Yıl boyu süren ılıman iklimi, geniş bulvarları ve yeşil dokusuyla dikkati çeken kent, diplomatik merkez kimliğinin yanı sıra ziyaretçilerine sunduğu kültürel mirasla da biliniyor.

Kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin ilk duraklarından birini Etiyopya Ulusal Müzesi oluşturuyor. Müzede dünya tarihinin en önemli paleoantropolojik keşiflerinden biri kabul edilen ve 3,2 milyon yıl önce yaşadığı belirtilen insansı fosilin yanı sıra Afrika'nın sömürgeleştirilemeyen tek ülkesi olma ünvanını taşıyan Etiyopya'nın imparatorluk dönemine ait tahtlar, giysiler ve geleneksel sanat eserleri sergileniyor.

Kentin merkezinde de Kutsal Teslis Katedrali yer alıyor.

Afrika'nın en büyük açık hava pazarına sahip

Mavi-beyaz eski model taksilerin süslediği caddeleriyle şehrin sosyoekonomik ritmini ve gündelik yaşam kültürünü en yalın haliyle yansıtan "Merkato", sadece Addis Ababa'nın değil tüm Afrika kıtasının en büyük açık hava pazarı olarak öne çıkıyor.

Kilometrelerce karelik alana yayılan devasa pazarda yerel baharatlardan el yapımı hediyelik eşyalara, geleneksel kıyafetlerden hasır sepetlere kadar binlerce çeşit ürün satışa sunuluyor.

Kahve, ana vatanında çömlekte demleniyor

Etiyopya kültürünün en önemli simgelerinden birini kahve oluşturuyor. Kahvenin ana vatanı kabul edilen topraklarda bu ürünün servisi, yeşil çekirdeklerin göz önünde kavrulmasıyla başlıyor.

Tütsü kokuları eşliğinde, "cebena" adı verilen geleneksel kil çömleklerde demlenen kahve, küçük fincanlarda genellikle patlamış mısır ikramıyla servis ediliyor.

Yerel halkın ve turistlerin uğrak noktası Entoto Dağı

Addis Ababa'nın kalabalığından uzaklaşıp kenti kuş bakışı seyretmek isteyenlerin adresi ise Entoto Dağı oluyor.

Okaliptüs ağaçlarıyla kaplı doğası, temiz havası ve panoramik şehir manzarasıyla öne çıkan bölge, hem yerel halkın hem de turistlerin nefes alma noktası konumunda bulunuyor.

Geniş caddeleri ve yüksek binalarıyla Afrika Birliği (AfB) ile Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu (UNECA) gibi uluslararası kurumlara ev sahipliği yapan kentte turistik ziyaretlerin yanı sıra diplomatik ziyaretler de gerçekleştiriliyor.