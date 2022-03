Adbulhamit Gül'e Şehitkamil'de coşkulu karşılama

Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz'ı ziyaret ederek partililerle buluştu. Gül, "Teşkilatın başındaki Başkanımız Mehmet Yılmaz'a çok teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e gelen önceki dönem Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz'ı makamında ziyaret etti ve partililerle bir araya geldi. Ziyarete; Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer, Derya Bakbak, M. Sait Kirazoğlu, Müslüm Yüksel, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyup Özkeçeci, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç, AK Parti Gaziantep Gençlik Kolları Başkanı Mesut Bozatlı, AK Parti Şehitkamil Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Durmuş ve çok sayıda partili katıldı.

"Davaya sahip çıkışınız Türkiye'yi daha güçlü kılmaktadır"

Programda konuşan önceki dönem Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, birileri bir yere gelsin diye değil; memleket, vatan, daha iyi yere gelsin, ay-yıldızlı bayrak ebedi bir şekilde bağımsızca dalgalansın diye siyasi mücadele verdiklerini söyledi. Abdulhamit Gül, şu ifadeleri kullandı:

"Bu partiyi, milletimizle beraber kurarak Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyen Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarıyız. Bu yolculukta yine gayretimiz devam etmektedir. İşte Kadın Kollarımız, gece gündüz şu Şehitkamil'in dili olsa da konuşsa girmediğiniz kapı, çalmadığınız kapı kalmadı. Allah; sizden razı olsun, sağ olun. Yine Gençlik Kollarımız, Şehitkamil'in bütün caddelerini, bütün sokaklarını süsleyerek kapı kapı dolaşarak bu AK davayı anlattınız gençler. Allah, sizden razı olsun. Sağ olun. Küçük yaşlardan beri adeta ilçe binasının anahtarı cebinde gezen bir kardeşiniz olarak, bu işin en güzel yanı; nerede olursanız olun, en tatlı yönü kalbi, karargahı parti teşkilatıdır, teşkilatımızdır. Ana merkez orasıdır. En güzel görev bu teşkilatın, bu davanın bir üyesi olmaktır, neferi olmaktır. Türkiye'de milli iradeyle kavga eden, yıllardır kavga eden bir siyasi anlayış vardır. Millet ne zaman sandıktan başını çıkarsa darbelerle, vesayetlerle ayak oyunlarıyla milletin iradesi bu topraklarda egemen olmasın diye karşı çıkan bu zihniyetle uğraşan milli irade karşıtları vardı. Biz yönetiriz, siz sadece oy verin, vergi verin, oğlunuzu askere gönderin, ülkeyi yönetemezsiniz, dediler. Ama işte bu maküs tarihi Türkiye'de bir Anadolu ihtilali yaparak milletin iradesinden başka hiçbir güç tanımam, diyen Recep Tayyip Erdoğan siyasetiyle milli iradenin yanında yer almıştır. Milli irade de Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer almıştır. Siyaseti, milletin rotasını çizdiği bir siyaset olarak belirlemiştir. Biz, tabelasını milletin astığı bir partide, bir siyasi anlayışla mücadelemizi sürdürüyoruz. Birileri bir yere gelsin diye değil, memleketimiz, vatanımız daha iyi yere gelsin, ay-yıldızlı bayrağımız ebedi bir şekilde bağımsızca dalgalansın diye bu siyasetimizi, bu mücadelemizi yapıyoruz. Şehitkamil'de de Gaziantep'te de Türkiye'de de işte bu mücadeleyi sizin gayretlerinizle veriyoruz. Bugün dünyada bütün masumlar yüzünü Türkiye'ye dönüyorsa, bugün dünyada garipler Türkiye ne diyor, mazlumların sesi olan Tayyip Erdoğan ne diyor diye yüzünü Türkiye'ye dönüyorsa sizlerin gece gündüz fedakarca yaptığınız, özveriyle yaptığınız, bu davaya inanarak, bu memlekete inanarak verdiğiniz bu asil mücadele yatmaktadır. Sizin asaletiniz, sizin mücadeleniz yatmaktadır. Bu mücadele işte dünya beşten büyüktür, dedirten mücadeleyi ve sonucu ortaya koymaktadır. Sizin dirayetiniz, sizin bu davaya sahip çıkışınız Türkiye'yi daha güçlü kılmaktadır."

"Herkesin meramını anlatacağı yerin adı Ak Parti'dir

En güçlü desteği Şehitkamil'den alacaklarına inandığını belirten Abdulhamit Gül, açıklamasını şu sözlerle noktaladı:

"Türkiye'nin büyük ve güçlü olmasının ne kadar önemli olduğunu, bütün dünya ve bütün küresel gelişmeler bize bir kez daha öğretmiştir. Bugün güneyimizdeki Suriye'ye, kuzeyimizdeki Ukrayna'ya baktığımızda bir ülkenin siyasi liderliğinin istikrarının ne kadar önemli olduğunu bütün dünya ve bizler bir kez daha gördük, yaşadık. Bugün savunma sanayisinde dün dışarıya bağlıyken, kendi savunma sanayisini inşa eden bir Türkiye var. ve bu Cumhurbaşkanımızın liderliğinde oldu. Türkiye; Ukrayna olmasın, Suriye olmasın, Türkiye istikrarsız olmasın. Türkiye; birlik beraberliğini daima korusun diye yolculuk yapan, siyaset yapan tecrübeli bir liderimiz var. O yüzden önümüzdeki seçimler çok kritik ve önemli. Ülkemizin birlik ve beraberliği için inşallah gece-gündüz çalışarak yolculuğumuza, mücadelemize devam edeceğiz. Şehitkamil'de bu mücadeleye öncülük yapan Kadın Kollarımıza, Gençlik Kollarımıza, tüm teşkilatımıza sandık müşahidinden ilçe yönetimine, meclis üyesinden mahalle başkanlarına, muhtarlarımıza, herkese çok teşekkür ediyorum. Bu teşkilatın başındaki Başkanımız Mehmet Yılmaz'a çok teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Yine Şehitkamil'imize çok güzel hizmetleri bulunan yerel yönetim anlamında Ak Parti belediyeciliğinin en güzel şekilde uygulamalarını ortaya koyan değerli Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'na çok teşekkür ediyorum. Yine Büyükşehirde yaptığı hizmetlerle Türkiye'deki tecrübesini, bakanlık tecrübesini şehrimizle paylaşan, gece-gündüz özveriyle çalışan Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'e çok teşekkür ediyorum. Yine Ankara'dan şehrimizin sorunları ile ilgilenen gece-gündüz gayret eden çok değerli Milletvekili arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Allah, razı olsun. Biz bir aileyiz. Teşkilatımızla birlik ve beraberlik içerisinde omuz omuza hizmet yolculuğumuza devam edeceğiz. Yine ilimizde bu teşkilatımızın başkanı olarak beyefendiliği ile ağabeyliği ile de İl Başkanımız Eyüp Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Partili partisiz herkesin gelip kapısını çalacağı, meramını anlatacağı yerin adı AK Parti'dir. Bu yüzden kısır çekişmelere düşmeden, sen ben kavgasına girmeden, 2 milyon Gaziantepli hemşehrilerimize kapımız da gönlümüz de açık bir şekilde siyasetimizi sürdürmemiz lazım. Önümüzde bir seçim var. 2023 seçimi hayati öneme sahip bir seçim. 2023 seçiminde de ülkemizin yeni yüzyılına girerken, tecrübeli ve bilge lider, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'a en güçlü desteği Şehitkamil'den alacağımıza inanıyorum. Allah, sizlerden razı olsun."

"Bu heyecan için ömrümü vermeye hazırım

Konuşmasına birlik-beraberlik vurgusu yaparak başlayan AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, şunları söyledi:

"Varlığın da yokluğunda paylaşıldığı, külfeti paylaşanların nimete de uzanabildiği, her şeyin adaletli paylaşıldığı, kavgaların olmadığı, kinlerin, nefretin olmadığı, sevginin esas olduğu, ayırmadan, kayırmadan bu mazlum milleti, birlikte kucaklayacak, ay-yıldızlı bayrağın altında; Kürt'ünü, Türkmen'ini, Alevi'sini, Sünni'sini, Çerkez'ini, Boşnak'ını bir araya getirecek heyecanı bütün yüreğimle taşıyorum. Bu heyecan için ömrümü vermeye hazırım. Bunu gerçekleştirmek için ödediğim bedellerin hiçbirisi umurum da değil, hiçbirisinden ne ah dedim ne vah diyorum. Çünkü benim davam, milletin birlik davası." diyordu, Muhsin Yazıcıoğlu Başkan. Vefatının 13. sene-i devriyesinde onu rahmetle ve minnetle anıyoruz. Rahmetli, Muhsin Başkanın dün hayal edip yapamadıklarını, bugün Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşları hayata geçiriyor elhamdülillah."

"Vatandaşlarımızın iyi gününde kötü gününde yanlarındayız

Şehitkamil ilçesinin hızla gelişim gösterdiğine dikkat çeken Başkan Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İlçemiz, 2021 yılı nüfus sayımına göre kayıtlı nüfusunu 839 bin 553 kişiye yükselterek, Gaziantep'in en hızlı büyüyen ilçesi konumunu sürdürmektedir. Şehitkamil teşkilatı olarak 146 mahallede, bin 408 sandık, her sandıkta 9 müşahidimiz ve sandık görevlimiz olmak üzere 12.672 teşkilat mensubumuz ile seçime her an hazır durumdayız. Kadın Kollarımız, 922 ilçe içerisinde 19. kez AKBİS performans sistemimizde 1. oldu. Başarılı çalışmalarından dolayı Kadın Kolları Başkanımız Hülya Kılıç ve tüm kadın kolları teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Gençlik Kollarımız, Eylül 2021 ayı ile Şubat 2022 ayları arasında genç üye kaydı yapmada 922 ilçe içerisinde Türkiye 2.'si olmuştur. Başarılı çalışmalarından dolayı Gençlik Kolları Başkanımız Mustafa Durmuş'a ve tüm gençlik kolları teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Ana Kademe teşkilatımız, göreve geldiğimiz 4 yıl 3 aylık süreçte 47 bin 219 yeni üye kaydı, TEŞKİLAT 4.0 mobil uygulamasının hayata geçirilmesi, gençlik kolları, kadın kolları, belediye meclis üyelerimiz ve mahalle başkanlarımızın koordineli ve etkin çalıştırılması hususunda önemli bir rol üstlenmiştir. Sahanın nabzını her an tutarak vatandaşlarımızla yakın diyaloğumuzu devam ettirmekteyiz. Vatandaşlarımızın iyi gününde, kötü gününde yanlarındayız. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da söylediği gibi Şehitkamil olarak kapı kapı çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz. Şehitkamil teşkilatı olarak 2023 seçimlerinin öneminin bilincindeyiz. Bu sebeple 2019 seçimleri bittikten hemen sonra çalışmalara başlamak suretiyle milletimiz ile olan gönül bağımızı koparmayarak mücadelemizi dur durak bilmeden devam ettirmekteyiz. Bu süreçte her daim İl teşkilatımızla ve Belediye Başkanlarımızla uyumlu ve koordineli çalışmaya hassasiyet gösterilmiştir. Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu, başarılı etkin çalışma ve hizmetleri sahada her daim elimizi rahatlatmıştır. Belediye Başkanımızın 13 yıllık hizmet süresince ilçemizi Türkiye'nin en gelişmiş 13 ilçesinden birisi haline getirmesi başarılı çalışmalarının en büyük göstergesidir."

"Bakanımız, tam bir dava adamıdır"

Abdulhamit Gül'ün Gaziantep ve Şehitkamil'e çok önemli hizmetleri olduğunu anlatan Başkan Mehmet Yılmaz, "Partimizde; MKYK Üyeliği, Genel Başkan Yardımcılığı ve 4 buçuk yıl Adalet Bakanlığı yapmış olan Abdulhamit Gül, şehrimize ve ilçemize, sizlere saymakla bitiremeyeceğim kadar önemli hizmetlerin yapılmasına yardımcı olmuştur. Sayın Bakanımız; mütevaziliği, dik duruşu, dürüstlüğü, beyefendiliğiyle milletimizin gönlünde önemli bir yer edinmiştir. Herkes siyasetçi olabilir ama herkes dava adamı olamaz. Dava adamı olmak önce adam olmayı gerektirir. Sayın Bakanımız, tam bir dava adamıdır ve bundan sonraki süreçte de bu davaya hizmet konusunda Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu zorlu yolculukta en büyük yardımcılarından birisi olarak onunla yol yürümeye devam edecektir inşallah. Milletimizin ve teşkilatımızın arzusu da bu şekildedir" şeklinde konuştu.

"Hakk'ın emrettiği davamız var bizim"

Türkiye'yi refaha kavuşturabilecek siyasi hareketinin AK Parti olduğunu kaydeden Başkan Yılmaz, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"2023 yolculuğu, zor bir yolculuk. Menzilinde zaferler yaşanmasını arzu ettiğimiz bu yolculukta önümüze büyük engeller çıkmaktadır. Bugün yaşadığımız bu engel ve zorluklardan birisi pandeminin de etkisiyle tüm dünyayı etkisi altına alan ekonomik sıkıntılardır. Sahanın bu konuda rahat olmadığının farkındayız. Ancak tüm dava arkadaşlarımızın şunu bilmesi, inanması ve müsterih olması gerekir ki geçmişte olduğu gibi bugün de bu zorlukların üstesinden gelebilecek, Türkiye'yi refaha kavuşturabilecek siyasi hareket AK Parti hareketi ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir araya gelmiş olan cumhur ittifakıdır. Bugün yaşadığımız, bu engel ve zorluklardan diğeri ve bence en önemlilerinden diğeri ise bizim kendi içimizde birlik ve beraberliğimize kasteden hain çalışmalardır. 2023 yolunda bugün sosyal medya üzerinden yapılan iftira, çamur ve algı operasyonları Türkiye'nin istikbali için önemli bir tehdit haline gelmiştir. Bu konuya acil çözüm üretilmek zorundadır. Birliğimize ve beraberliğimize kast etmek isteyen her türlü fitne ve fitnecilere karşı birlik olmak zorundayız. Merhum Üstat Mehmet Akif Ersoy'un şu sözleri çok önemlidir! "Sen ben desin efrat aradan birliği kaldır, milletler için kıyamet işte o zamandır." Rabbim, birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin, aramıza fitne fesat sokmak isteyenlere müsaade etmesin, içerdeki ve dışardaki hainlere, fitnecilere, çamurculara fırsat vermesin. Hakk'ın emrettiği davamız var bizim. Mazlumlara yoldaş olan liderimiz var bizim. Kayalardan sağlam irademiz var bizim. Namerdin yıkamadığı mertliğimiz var bizim."

Örnek gösterilecek faaliyetler

AK Parti'ye olan inancını ve güvenini dile getiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şu sözleri kaydetti:

"Şehitkamil, ilk günden bugüne dimdik duruşunu devam ettiriyor. Bundan 21 yıl önce ülke neredeydi, bugün hangi noktaya geldi. Allah'ın izniyle bundan sonra da gidecek çok büyük yolumuz var. Başkanımız Mehmet Yılmaz'ın bahsettiği gibi şu anda ekonomik sıkıntılarımız olabilir, oyunların içerisinde oyunlar olabilir ama biz gençliğimiz, kadın kollarımız, ana kademelerimiz, belediyelerimiz, milletvekillerimiz, Bakanımız ile sırt sırta verdiğimiz müddetçe Allah'ın izniyle Gaziantep yine ortalamanın yüzde 10 fazlasını alacaktır. Bu konuda teşkilatımıza inanıyoruz, güveniyoruz. Gençlik Kollarımızın, Kadın Kollarımızın, yine Ana Kadememizin faaliyetleri gerçekten Türkiye'de örnek gösterilecek faaliyetler. Allah, birliğimizi daim ettiği müddetçe Allah'ın izniyle biz hakikaten Gaziantep'te destan yazacağız. Şu anda ekonomik olarak dünyada bir kaotik ortam var. Biz sahaya çıktığımızda vatandaşlarımıza bunun yalnızca siyasi iktidardan kaynaklanmadığını, dünyadaki bu oluşumdan dolayı bizim sıkıntılar çektiğimizi izah ettiğimiz müddetçe vatandaş bizi saygıyla karşılıyor. Bize düşen, bundan önce olduğu gibi bundan sonrada fazlasıyla çalışmaktır. Allah'a şükür Gaziantep'te belediyeler olarak yapmış olduğumuz faaliyetlerden, Ankara'da sırtımız her zaman güçlü oldu. Tüm Milletvekillerimiz ve Sayın Bakanımızın vermiş olduğu desteklerle projelerimizi tek tek hayata geçirdik. Burada özellikle yerelde İlçe Belediye Başkanlarımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Tüm Meclis Üyelerimiz ile daha ideal projelere Allah'ın izniyle seçime kadar, 2023'e kadar yapmış olduğumuz program, ondan sonraki süreçte de 2024'e yönelik yapmış olduğumuz program, adım adım hayata geçirilecektir. Bizler sizlerden razıyız Sayın Bakanım, Allah da sizden razı olsun. Bu memleket için bu şehir için çok büyük projelere imza attınız. Özellikle hukuk noktasında, adalet noktasında çok büyük değişikliklere imza attınız. Burada da ne Şehitkamil ne Gaziantep ne de Türkiye sizi unutacak."

(İHA)