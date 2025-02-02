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Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı: 'İyi Takım İnşa Edeceğiz'

Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı: 'İyi Takım İnşa Edeceğiz'
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Adana Demirspor'un teknik direktörü Mustafa Alper Avcı, Kasımpaşa'ya 5-3 yenildikleri maçın ardından, sezon sonuna kadar iyi bir takım inşa etme hedefinde olduklarını açıkladı. Oyuncularının bireysel potansiyelini artırmaları gerektiğini vurgulayarak, geçmişten ziyade geleceğe odaklandıklarını belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa'ya 5-3 yenilen Adana Demirspor'un teknik direktörü Mustafa Alper Avcı, sezon sonuna kadar iyi takım inşa etme etmek için çalışacaklarını söyledi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, geçmişten ziyade gelecekle alakalı planları olduğunu belirtti.

Göreve gelmesinin ardından yaşanan süreçle alakalı konuşacağına dikkati çeken Avcı, "Attığı gol kadar gol yiyen bir takıma karşı oynadık. Bugün özellikle son 3 maçta 13 gol yiyen bir takıma karşı oynadık. Diğer tarafta özellikle kenar oyuncularıyla beraber hucüm geçişlerinde sayısal üstünlük elde eden ve devamında da ceza sahası içinde orta sahadan gelen oyuncularla gol bulan bir takımdı. Savunma geçişlerine baktığımız zaman ciddi problemleri olan, bunun üzerine de bizim az temasla kısa sürede rakip kaleye hücum etme aksiyonları üzerinde çalıştık." diye konuştu.

Avcı, oyuncularına gelecekle alakalı planlarından bahsettiğini vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ben oyuncularıma teşekkür ediyorum, sahada o reaksiyonu gösterdiler. Oyun olarak üstüne koymamız gerekiyor. Oyuncuların bireysel potansiyelini daha fazla arttırmamız gerekiyor. 2 oyuncumuz ambulansla hastaneye gitti. Bu bizim oyun planlarımızda değişikliğe sebep oldu. 2-1'e kadar oyun iyiydi. Daha sonra penaltı ve yediğimiz 2 benzer golle 7 dakikada 3 gol oldu. Bu tip hataları genç oyuncular yapacak. Kasımpaşa gibi bir takıma karşı oynadığınızda bu hataların cezası 7 dakikada 3 gol. O yüzden zamanla bu hataları aza indirip, kendi oyunumuzu sahada göstereceğiz. Sezon sonuna kadar, sıralamadan bağımsız, gelecek adına iyi oyuncu grubu, iyi takım inşa etmek için mücadele edeceğiz."

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
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