Adana'daki silahlı saldırının şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı - Haberler

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Adana'daki silahlı saldırının şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'daki silahlı saldırının şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'daki silahlı saldırıyla ilgili 3 zanlı, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

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Adana'daki silahlı saldırıyla ilgili 3 zanlı, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

Dün, merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde Orhan K'yi tabancayla yaralayan şüphelilerin Tekel Caddesi'ndeki beyaz otomobilde oldukları ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Zanlıların otomobilini bölgede göremeyen ekipler, kent genelinde çalışma yaptıkları sırada aradıkları aracı Yolgeçen Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda tespit edince "Dur" ikazında bulundu.

Ekiplerin ikazına rağmen şüphelilerin kaçmaya başlaması üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, 3 şüphelinin bulunduğu otomobili kısa süreli kovalamaca sonucu durdurdu.

Araçtaki zanlılar gözaltına alınırken otomobil, detaylı inceleme için polis merkezine götürüldü.

AA / Ömer Yıldız - Güncel

Seyhan Tekel Adana Güncel Haberler

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