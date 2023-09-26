Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

ADANA'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden İbrahim Ç.'nin (48), satışa hazır haldeki bonzai paketlerini, bahçedeki asma ağacının sundurma demirlerinin içine gizlediği saptandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, evlerinin önünde uyuşturucu sattığı saptanan İbrahim Ç., İsmail Ç. (21), Berkay N. (23), Mehmet K. (37) ve M.T.'nin (17) adreslerine eş zamanlı baskın yaptı. Evlerde yapılan aramalarda satışa hazır halde 585 gram bonzai, 54 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 5 mermi ve hassas terazi ele geçirildi. Şüphelilerden İbrahim Ç.'nin, bonzai paketlerini evinin bahçesindeki asma ağacının sundurma demirlerinin içine gizlediği belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T. adli kontrolle serbest bırakılırken, diğer 4 şüpheli tutuklandı.