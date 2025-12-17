Bakan Yardımcısı Ağar: 2025 yılında ihracatımız 247 milyar 200 milyon dolara yükseldi

TİCARET Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, "Küresel ölçekte yaşanan tüm belirsizliklere rağmen, hepimizin bildiği üzere ülke ekonomisi 21 çeyrektir aralıksız büyümesini sürdürmektedir. 1,5 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaşan ekonomimizde yatırım harcamalarının artarak devam ettiğini görmekteyiz. İhracat tarafında da performansımız başarılı bir şekilde sürmektedir. 2025 yılında toplam ihracatımız 247 milyar 200 milyon dolara yükseldi" dedi.

Adana Sanayi Odası'nda Türk Ticaret Bankası Çukurova Şubesi Açılış Töreni ile Adana İhracat Akademisi İmza Töreni düzenlendi. Etkinliğe; Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Vali Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç ile kent protokolü katıldı. Programda, Türk Ticaret Bankası Çukurova Şubesi'nin kurdele kesiminden sonra açılış konuşmaları yapıldı.

ADASO Genel Başkanı Zeki Kıvanç, Türk Ticaret Bankası'nın Çukurova Şubesi'nin sanayi merkezi olan kentte açılmasının kendileri için çok anlamlı olduğunu aktardı. Kıvanç, "Bankanın sanayicinin kalbine bu denli yakın olması; finansmana erişimin hızlanması, ihtiyaçlara yerinde ve zamanında çözüm üretilmesi açısından çok önemli bir adımdır. Adana sanayisi olarak üretme gücümüz, yenilikçi ruhumuz ve uluslararası pazarlara ulaşma azmimiz tartışılmaz. Ancak, modern ticaret dünyasında, sadece en iyi ürünü üretmek yetmiyor. O ürünün küresel pazarlara ulaşmasını sağlayacak güçlü ve sürdürülebilir bir finansal omurgaya ihtiyacımız var. İhracatın önündeki en büyük bariyerlerden biri olan doğru ve uygun maliyetli finansmana erişim, hayati öneme sahiptir" dedi.

'ADANA UFKU PARLAK BİR ŞEHİR'

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ise kentin köklü bir iş tecrübesine sahip olduğunu vurguladı. Köşger, "Adana ufku parlak bir şehir, Adana, stratejik konumu itibarıyla Orta Doğu ve Afrika'ya açılan Doğu Akdeniz'in en önemli liman şehirlerinden biri olacak. Hükümetimizin vizyonuyla bu yatırımların süreci devam ediyor" diye konuştu.

'ADANA'DA 4,4 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT'

Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar da kentte yılda toplam 4,4 milyar dolarlık ihracat yapıldığını belirterek, "Adana; bugün coğrafi konumu, bereketli toprakları, güçlü sanayi altyapısı ve Akdeniz'in kalbindeki stratejik yeriyle cazip bir üretim merkezi potansiyeli taşımaktadır. Ülkemizin sanayileşen ilk şehirlerinden biri olan Adana, 1864 yılında ilk çırçır fabrikasıyla modern sanayi üretimine adım atmış, 1894 yılında ise Ticaret ve Sanayi Odası'nın temelleri atılmıştır. Bugün yeni sanayi alanlarıyla birlikte 128 bin dekarlık alanda organize üretime devam eden ilimizdeki sanayi tesisleri, yaklaşık 100 bin kişiye doğrudan istihdam sağlamaktadır. 12 Ar-Ge merkezi ve 8 tasarım merkezlerine ev sahipliği yapan Adana, gelişmiş lojistik ve üretim imkanlarıyla ihracatımıza önemli katkılar sunmaktadır. Bu tarihsel ve yapısal özellikler, Adana'yı dış ticaret ve üretim açısından stratejik bir konuma taşımaktadır. Geniş bir ihracat yelpazesine sahip olan Adana, 2024 yılında 4,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir. Bu yılın ilk 11 ayında ise ihracat tutarı yaklaşık 4 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır" dedi.

'ÜLKEMİZ EKONOMİSİ 21 ÇEYREKTİR BÜYÜMEKTEDİR'

Küresel ölçekte Türkiye'nin 21 çeyrektir büyüdüğünü aktaran Ağar, ekonomide yatırım harcamalarının devam ettiğini dile getirdi. Ağar, "Küresel ölçekte yaşanan tüm belirsizliklere rağmen, hepimizin bildiği üzere ülke ekonomisi 21 çeyrektir aralıksız büyümesini sürdürmektedir. 1,5 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaşan ekonomimizde yatırım harcamalarının artarak devam ettiğini görmekteyiz. İhracat tarafında da performansımız başarılı bir şekilde sürmektedir. 2025 yılında toplam ihracatımız 247 milyar 200 milyon dolara yükseldi. Yıllıklandırılmış ihracatımız ise 270 milyar 600 milyon dolara ulaştı" diye konuştu.

Adana'da açılan banka şubesinin ihracat vizyonu doğrultusunda hayata geçirildiğini belirten Ağar, şubenin kısa sürede müşteri sayısını artırdığını ifade etti. Ağar, "Bugün Adana'da şubesini açtığımız Türk Ticaret Bankası da bu çalışmaların en somut çıktılarından biridir. Tamamı ihracat vizyonuyla yeniden yapılandırılan banka, kısa sürede aktif müşteri sayısını 12 bin 752'ye, finansman tutarını 70,5 milyar liraya, toplam işlem hacmini ise 87,3 milyar liraya ulaştırmıştır. Resmi açılışını gerçekleştirdiğimiz Çukurova Şubesi, 4 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla fiilen faaliyetlerine başlamış, kısa sürede 6 milyar liralık işlem hacmine ulaşmış ve şube için 11,2 milyar liralık kredi limiti ihracatçılarımızın hizmetine sunulmuştur" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından İhracatın Finansmanı Devlet Destekleri Paneli düzenlendi.