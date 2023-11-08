Adana'da trafik kazasında anne öldü, oğlu yaralandı
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Adana'da otomobile arkadan çarpan araçtaki anne hayatını kaybetti, oğlu yaralandı.
Adana'da otomobile arkadan çarpan araçtaki anne hayatını kaybetti, oğlu yaralandı.
Masum Deniz (35) idaresindeki 42 HF 693 plakalı otomobil, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nda, bir otomobile arkadan çarptı.
Kaza sonrası 42 HF 693 plakalı otomobilde sıkışan sürücü Deniz ve annesi Gide Deniz, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan anne Deniz yaşamını yitirdi, sürücünün tedavisi sürüyor.
Kaynak: AA / Güncel