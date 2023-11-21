Adana'da tekstil yüklü tırda 64 kilogram skunk ele geçirildi

Adana'da tekstil eşyası yüklü tır içerisinde yapılan aramada 48 pakette toplamda 64 kilogram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Adana'da tekstil eşyası yüklü tır içerisinden 64 kilogram skunk ele geçilirken olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine tekstil yüklü tırı durdurdu. Tırda narkotik köpeği arama yaparken tepki verdi. Bunun üzerine ekiplerin araçta yaptığı aramada 48 pakette, 64 kilogram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan İ.Ç emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA