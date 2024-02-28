Adana'da Ruhsatsız Tabanca Operasyonu: 4 Tabanca Ele Geçirildi

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde ruhsatsız 4 tabanca ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yumurtalık ilçesinde bir kişinin yasa dışı silah ticareti yaptığı yönünde bilgi aldı.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, şüphelinin kullandığı aracı takibe alıp durdurdu.

Araçta yapılan aramada ruhsatsız 4 tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda mermi bulundu.

Ele geçirilen silahlarla ilgili gözaltına alınan sürücünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.