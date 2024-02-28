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Adana'da Ruhsatsız Tabanca Operasyonu: 4 Tabanca Ele Geçirildi

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Adana'nın Yumurtalık ilçesinde yapılan operasyonda, ruhsatsız 4 tabanca ve bu silahlara ait mermiler ele geçirildi. Operasyonda araç sürücüsü gözaltına alındı.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde ruhsatsız 4 tabanca ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yumurtalık ilçesinde bir kişinin yasa dışı silah ticareti yaptığı yönünde bilgi aldı.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, şüphelinin kullandığı aracı takibe alıp durdurdu.

Araçta yapılan aramada ruhsatsız 4 tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda mermi bulundu.

Ele geçirilen silahlarla ilgili gözaltına alınan sürücünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Yumurtalık Adana Güvenlik Suç Güncel Haberler

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