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Adana'da ruhsatsız silah operasyonu: 4 tüfek, 27 tabanca ele geçirildi

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Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde yapılan uygulama ve operasyonlarda, ruhsatsız 4 tüfek, 27 tabanca, 240 bin doldurulmuş makaron ve 221 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca, hırsızlık, yaralama ve dolandırıcılık gibi suçlardan 58 olay aydınlatıldı ve 29 şüpheli tutuklandı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, ruhsatsız 4 tüfek, 27 tabanca ele geçirildi.

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1-20 Şubat'ta ilçe genelinde uygulama, denetim ve operasyonlar yaptı.

Çalışmalarda, ruhsatsız 4 tüfek, 27 tabanca, 240 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 221 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Hırsızlık, yaralama, dolandırıcılık olmak üzere 58 olay aydınlatıldı, gözaltına alınan 29 şüpheli tutuklandı.

Çalışmalarda çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 173 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA / Güncel

Çukurova Adana Güvenlik Suç Operasyon Güncel Haberler

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