Adana'da refüje çarpan tır ulaşımın aksamasına sebep oldu Güncel Haberler Adana'nın Pozantı ilçesinde bir tırın refüje çarpması sonucu Adana-Ankara otoyolunda ulaşımda aksamaya neden oldu. Adana'nın Pozantı ilçesinde bir tırın refüje çarpması sonucu Adana- Ankara otoyolunda ulaşımda aksamaya neden oldu. Adana-Ankara otoyolu Akçatekir mevkisinde henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 BN 515 plakalı tır refüje çarptı. Kaza nedeniyle yol yaklaşık 4 saat trafiğe kapatıldı. Ulaşım eski Akçatekir-Pozantı kara yolundan kontrollü sağlandı. Çekici yardımı ile tırın yoldan kaldırılması sonucu yol tekrar ulaşıma açıldı. Güncel Kaynak: AA / Onur Can Bulat Akçatekir Pozantı Ankara Adana Güncel Haberler

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