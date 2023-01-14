Adana'da refüje çarpan tır ulaşımın aksamasına sebep oldu
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Adana'nın Pozantı ilçesinde bir tırın refüje çarpması sonucu Adana-Ankara otoyolunda ulaşımda aksamaya neden oldu.
Adana'nın Pozantı ilçesinde bir tırın refüje çarpması sonucu Adana- Ankara otoyolunda ulaşımda aksamaya neden oldu.
Adana-Ankara otoyolu Akçatekir mevkisinde henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 BN 515 plakalı tır refüje çarptı.
Kaza nedeniyle yol yaklaşık 4 saat trafiğe kapatıldı. Ulaşım eski Akçatekir-Pozantı kara yolundan kontrollü sağlandı.
Çekici yardımı ile tırın yoldan kaldırılması sonucu yol tekrar ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA / Onur Can Bulat - Güncel