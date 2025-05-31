Adana'da Polis, Kurbanlık Satıcılarını Dolandırıcılığa Karşı Uyardı

Adana'da Polis, Kurbanlık Satıcılarını Dolandırıcılığa Karşı Uyardı
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Adana'da polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesi hayvan satıcılarına hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Ekipler, satıcılara sahte parayı tanıma yöntemlerini anlatarak, broşürler dağıttı.

Adana'da polis ekipleri, kurbanlık satıcılarını hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesi kentte hayvan satışı yapılan pazarlara giderek esnafla buluştu.

Ekipler, satışa sunulan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını pazarlarken dolandırılmamaları için esnafa uyarılarda bulundu.

Satıcılardan, hırsızlık, sahte para ve "tırnakçılık" yöntemiyle dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmalarını isteyen ekipler, ayrıca bu konularda uyarıların yer aldığı broşürler de dağıttı.

Polisler, satıcılara bir banknotun sahte olup olmadığının nasıl anlaşılacağıyla ilgili bilgi verip, olumsuz bir durumla karşılaşmaları halinde 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmalarını istedi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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