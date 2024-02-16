Adana'da patates ve soğanda denetim gerçekleştirildi

Adana'da patates ve soğanda fahiş fiyatın önüne geçmek amacıyla denetim gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün açıklamasına göre, müdürlük koordinesinde Vedat Dalokay Hal Kompleksi'ndeki patates ve soğan komisyoncularında denetim yapıldı.

Patates ve soğan fiyatlarını inceleyen ekipler, komisyoncularda genel temizlik, fiyat ve fatura kontrolü de gerçekleştirdi.

Ekipler, hijyen kurallarına uymayan iş yerleri hakkında idari süreç başlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, patates ve soğanda geçmiş yıllarda çok ciddi spekülasyon yapıldığını belirtti.

Bu spekülasyonların fiyatlarda suni artışa neden olduğunu aktaran Kökçüoğlu, üreticilerin korunmasına, tüketicilerin de sağlıklı ve ekonomik gıdaya erişmesine yönelik çalışmalara devam edeceklerini kaydetti. ??????????????