Adana'da Otomobil Çarpışması: 3 Kişi Yaralandı
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
M.P. idaresindeki 06 FF 6666 plakalı otomobil ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 01 ARG 407 plakalı otomobil Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda çarpıştı.
Kazada otomobillerdeki 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.