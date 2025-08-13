Adana'da Kuru Yemiş Dükkanında Sağlıksız Ürünler İmha Edildi
Adana'nın Seyhan ilçesinde yapılan gıda denetiminde böceklenen kuru yemiş ürünleri imha edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, dükkan sahiplerine para cezası uyguladı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kuru yemişçideki gıda denetiminde böceklendiği belirlenen ürünler imha edildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Çakmak Caddesi'nde kuru yemiş dükkanında denetim yaptı.
İş yerindeki incelemede bazı ürünlerin böceklendiği tespit edildi.
Müdürlük ve Seyhan Belediyesince işletmeye para cezası kesildi.
Sağlıksız ürünler, zabıta ekiplerince imha edildi.
