Adana'da Kamyon Kasasında 8 Milyon 235 Bin Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Adana polisi durdurduğu kamyon kasasında 8 milyon 235 bin doldurulmuş sigara ele geçirirken, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Adana polisi durdurduğu kamyon kasasında 8 milyon 235 bin doldurulmuş sigara ele geçirirken, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda kaçak doldurulmuş sigara getirileceği bilgisine ulaştı. Kent girişinde önlem alan polis, takibe aldığı şüpheli bir kamyonu Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda durdurdu. Kamyonun kasasında arama yapan ekipler, kolilere doldurulmuş 8 milyon 235 bin kaçak doldurulmuş sigara ele geçirdi. Sürücü Y.D.Y. ile yanındaki S.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K. çıkarıldığı tutuklandı, Y.DY. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADANA