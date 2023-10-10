Adana'da iklimlendirme-ışıklandırma sistemi ile Hint keneviri üretimi yapılan bir eve düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda evde 163 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Adana'da iklimlendirme-ışıklandırma sistemi ile Hint keneviri üretimi yapılan eve operasyon

Adana'da iklimlendirme-ışıklandırma sistemi ile Hint keneviri üretilen eve düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Evin içerisinde iklimlendirme-ışıklandırma sistemi ile 163 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, bir evin içerisinde iklimlendirme-ışıklandırma sistemi ile Hint kenevirini üretildiği tespit etti. Ekipler bunun üzerine eve yaptığı operasyonda, 163 kök Hint keneviri, 31 adet ısıtıcı güneş paneli, 31 adet güç kaynağı ve 1 adet havalandırma filtresi ele geçirdi. F.A. (28), B.Y. (27) ve M.A. (29) isimli şahıslar gözaltına alındı. - ADANA