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Adana'da Havacılık ve Teknoloji Festivali'nde 18 Heyecan Verici Hava Gösterisi

Adana'da Havacılık ve Teknoloji Festivali'nde 18 Heyecan Verici Hava Gösterisi
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Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST), Türk Yıldızları ve diğer ekiplerin 18 farklı hava gösterisi izleyenlerle buluştu. Festivalde Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın F-16 ile yaptığı gösteri büyük ilgi gördü.

Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST) katılan ziyaretçiler, 18 farklı hava gösterisi izleme şansı buldu.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu festival, Adana Havalimanı'nda devam etti.

Festivalin 4'üncü gününde, Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, HÜRKUŞ, HÜRJET, Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB3, Jandarma Çelik Kanatlar, atak helikopteri ve paramotorların da olduğu 18 hava gösterisi yapıldı.

Gökyüzündeki performansları izleyen ziyaretçiler, paraşüt atlayışı ve helikopterle havadan tahliye gibi heyecanlı gösterilere tanık oldu.

Türkiye'nin ilk astronotu, Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı da F-16 uçağı ile Adana semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Ziyaretçiler, Gezeravcı'nın havadaki performansını ilgiyle izledi, cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi.

Kaynak: AA / Sezgin Pancar - Güncel

adana

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