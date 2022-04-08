Adana'da çamur yağdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da çamur yağdı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Adana'da rüzgarın getirdiği toz bulutları yağmurla birleşince, gece adeta kente çamur yağdı.

ADANA (İHA) - Adana'da rüzgarın getirdiği toz bulutları yağmurla birleşince, gece adeta kente çamur yağdı. Araçların üzeri ise çamurla kaplandı.

Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozları Adana'da yağmurla birleşince gökyüzünden çamur yağdı. Kent merkezinde gece saatlerinde etkili olan yağışla birlikte gelen toz araçların üzerini çamurla kapladı.

Sabah işe gitmek için araçlarına inen ve araçlarını çamurla kaplı gören vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı. Araçlarının üzeri tamamen çamur olan sürücüler önce araçlarını temizleyip daha sonra yola çıktı.

Ahmet Esen isimli vatandaş Adana'da çamur yağdığını görmekten şaşkınlık duyduğunu ifade ederek, "Birkaç gündür çöl tozları gökyüzündeydi. Gece de yağmur yağınca araçların üstü çamur oldu. Şimdi mecbur arabayı temizleyip öyle yola çıkacağız" diye konuştu.

(Umutcan İşledici/İHA)

Adana'da çamur yağdı

Adana'da çamur yağdı

Adana'da çamur yağdı

Adana'da çamur yağdı

Adana'da çamur yağdı

Adana'da çamur yağdı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kuzey Afrika, Adana, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title