Adana'da 37 Kişi Gözaltına Alındı

Adana'da polisin, yurt dışında bulunan bazı iş insanlarını ayçiçek yağı satma vaadiyle 150 milyon lira dolandırdıkları öne sürülen 49 şüpheliye yönelik yaptığı şafak operasyonunda, 37 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

37 GÖZALTI

Adana'da polisin, yurt dışında bulunan bazı iş insanlarını ayçiçek yağı satma vaadiyle 150 milyon lira dolandırdıkları öne sürülen 49 şüpheliye yönelik yaptığı şafak operasyonunda, 37 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Can ÇELİK/ADANA,