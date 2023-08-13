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Adana Büyükşehir Belediyesi Türkmenbaşı Altgeçit Çalışması Başlattı

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Adana Büyükşehir Belediyesi, şehrin trafik sorununu çözmek için Türkmenbaşı Altgeçit çalışması başlattı. Başkan Zeydan Karalar, çalışmaları denetleyerek, şehrin dört bir yanındaki yol ve altgeçit hizmetleriyle trafiği rahatlatacaklarını söyledi.

Türkmenbaşı Altgeçidi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, şehrin dört bir yanındaki çalışma ve hizmetleriyle trafiği rahatlatacaklarını söyledi.

Adana Büyükşehir Belediyesi, kentin ulaşım sorununu çözme yolunda kararlı adımlar atmaya ve önemli hizmetleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Türkmenbaşı Altgeçidi'nde devam eden çalışmaları denetleyen Karalar, "Altgeçidimizin yapımı tamamlandığında Türkmenbaşı Bulvarı'nın trafiği rahatlayacak, Kuzey-Güney hattında kesintisiz trafik akışı sağlanacak. Adana'nın dört bir yanında yol çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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