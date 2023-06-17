Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Saimbeyli ve Feke'de açılışlar yaptı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Saimbeyli ve Feke ilçelerinde bir dizi ziyaret ve açılış yaptı. Saimbeyli'de açılışı yapılmış ama yıllardır hizmete giremeyen Saimbeyli Mezbahanesi'nin açılışı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Saimbeyli ve Feke ilçelerinde bir dizi ziyaret ve açılış yaptı.

Saimbeyli'de açılışı yapılmış ama yıllardır hizmete giremeyen Saimbeyli Mezbahanesi'nin açılışı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Karalar, yenilenen, teçhizatı alınan, iç donanımı yeniden sağlanan tesisi, halkın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Başkan Karalar, "Açılışı yapılan ama bir türlü hizmete giremeyen tesisi, Saimbeyli Belediye Başkanımızdan bize devretmesini istedik. Çürümesin, halka hizmet verilsin istedik. O da bize devretti ve biz eksiklerini tamamlayarak işletmeye açıyoruz. Burada Saimbeylili bazı kardeşlerimiz ekmek yiyecek. Kaçak kesimin sağlıklı olup olmadığını bilme şansımız yok. Mezbahanede veterinerler büyükbaş-küçükbaş hayvanların sağlıklı olup olmadığını kontrol ettikten sonra kesim yapılacak. Daha önce başlatan ve emek verenlere teşekkür ediyorum. Burası 3 ilçeden ve çevre köylerden yaklaşık 45 bin nüfusa hizmet edecek bir tesis" dedi.

"SAİMBEYLİ'YE HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin, hangi köyün, ilçenin, kendilerine ne kadar oy verdiğine bakmadan, insan olan her yere hizmet götürdüklerini belirten Başkan Zeydan Karalar, siyasetin de genelde ve yerelde ayrıştırma dilinden vazgeçmesi gerektiğini kaydetti. Saimbeyli'ye çok hizmet yapıldığını ve daha fazlasının yapılacağını vurgulayan Başkan Zeydan Karalar, asfalttan suya, üreticinin desteklenmesinden taziyeevine kadar yoğun hizmetin süreceğini söyledi.

BEYPINARI KÖYÜ'NDE TAZİYEEVİ AÇILIŞI

Başkan Zeydan Karalar daha sonra Saimbeyli ilçesinin Beypınarı köyünde halkla buluştu ve köy sakinleriyle sohbet etti.

Halkın yoğun sevgi ve ilgi gösterdiği Başkan Karalar, Saimbeyli ilçesi Beypınarı köyünde Taziyeevinin açılışını yaptı.

KADIN ÇİFTÇİLER KOOP AÇILIŞI VE LAVANTA YAĞI DAMITMA TESİSİ TEMELİ

Başkan Zeydan Karalar, Saimbeyli'nin ardından Feke ilçesine geçti. Karlar, önce S.S. Tapaneli Kadın Çiftçiler Tarımsal Kooperatifi'nin açılışını yaptı, ardından Lavanta Yağı Damıtma Tesisi'nin temel atma törenini gerçekleştirdi.

Kadınlardan güç aldıklarını belirten Başkan Zeydan Karalar, Feke'ye ve Tapan bölgesine yapılan, yapılacak hizmetlerle ilgili bilgi verdi. Lavanta'nın endüstriyel bir ürüne dönüştürülmesinin önemine değinen Başkan Zeydan Karalar, bundan sonra da bölge halkının yüzünü güldürecek ne varsa yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Karalar, "Üreticilerimize her türlü desteği vermeye ve yanlarında olmaya devam edeceğiz. Tarımsal ve kırsal kalkınma projelerimizle üreticilerimize destek oluyoruz" diye konuştu.